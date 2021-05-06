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Siyaset Cumhur ile Reisin arasını açma plânı
Siyaset

Cumhur ile Reisin arasını açma plânı

Yaptıkları tüm algılar boşa çıkınca bu kez Başkan Erdoğan ile mütedeyyin kesim arasında problem varmış algısı oluşturmak için kirli bir operasyon yürütülüyor. FETÖ’cüleri mazlum gösterenler, tam kapanmada camiler üzerinden algı yürütenler “Yeni bir 28 Şubat süreci yaşanıyor” yaygarası kopartıyor. Akit’e konuşan uzmanlar Müslümanları uyanık olmaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 09:03:00 -
Cumhur ile Reisin arasını açma plânı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnızlaştırmak isteyenler çok kirli bir kara propaganda yürütüyor. AK Parti iktidarını Müslümanlarla sorunu varmış gibi göstermek isteyenler peşi sıra provokatif eylemler gerçekleştiriyor. FETÖ’cüler mazlum gösterme çabaları, salgına rağmen camilerde itikafa girmek isteyen dini görünümlü provokasyon grupları, mütedeyyin cenahın algılarına operasyon çekiyor. Başörtüsü yasağını sonlandıran, Kur’an kurslarını yeniden açan, kat sayı zulmünü sonlandıran ve vesayetçilerle hesaplaşan Erdoğan iktidarını 28 Şubatçılarla özdeşleştirmeye çalışanlar büyük bir çarpıtmaya da imza atıyor. Gazeteciler ve STK temsilcileri ise kirli oyuna karşı mütedeyyin cenahı uyarıyor.

Mütedeyyin kesim bu tuzağa düşmemeli

Gazeteci yazar Murat Özer, “Erdoğan’ı yalnızlaştırma çabalarına karşı Müslümanlar uyanık olmalıdır. Erdoğan’ı sürekli olarak Müslümanlarla uğraşıyor algısı oluşturmak istiyorlar. Bu bir FETÖ projesidir. FETÖ’cü başörtülü kadınların fotoğraflarını servis ederek, başörtüsü yasağını sonlandırmış Erdoğan’ı, düşman gibi gösteriyorlar. Kuytul örneğinde olduğu gibi provokatif hareketlere imza attırıyorlar. Bunu engellemek isteyen hükümeti ise suçlu gösteriyorlar. İslami görünümlü çeşitli yapılara da bu iddialarını tekrarlatarak darbecilerle hesaplaşan Erdoğan’ı baskıcı göstermeye çalışıyorlar” dedi. Kirli operasyonun emeline ulaşması için çocukları bile kullandıklarını kaydeden Özer, “FETÖ’cü kadınlar çocuklarını ısrarla cezaevlerinde tutuyorlar. Bunun üzerinde de algı yürütüyorlar. Erdoğan, son 18 yılda insan haklarını en üst seviyeye çıkarmıştır. Hükümetle Müslümanlar arasında problem var algısı oluşturdular. Bunu Davutoğlu ve Babacan’a da söylettiler. Darbecilerle hesaplaşan Erdoğan’ı, 28 Şubatçı ilan etmeye kalktılar. Müslümanların bu tuzağa düşmemesi lazımdır” ifadelerini kullandı.

İnsan haklarının teminatı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş, “Çok sinsi bir operasyonla karşı karşıyayız. 28 Şubat sürecinde en temel hakları ayaklar altına alanlar bugün gelinen noktada Erdoğan’ı baskıcı göstermeye çalışıyor. Bunun içinde hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar. Temel amaçları ise Erdoğan ile seçmenini arasını açmak. Erdoğan, insan hak ve hürriyetlerinin bu ülkedeki teminatıdır. Bu gerçek unutulmamalıdır” şeklinde konuştu. Dün darbecilere tek kelime edemeyenlerin, darbecilerle hesaplaşan Erdoğan’ı hedef aldıklarını kaydeden Akbaş, “28 Şubat sürecinde sus pus olanlar, bugün kirli bir ithamla Erdoğan’ saldırıyor. Oysa Erdoğan bütün darbecilerle hesaplaşan bir isimdir. Oyuna gelmemek lazım” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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