"Cuma'yı bekleyin" diyen Hizbullah'tan bir video paylaşımı daha geldi!
İsrail’in Gazze’deki soykırımı devam ederken, yarın Hizbullah tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi.
Lübnan'daki Hizbullah Örgütü, İsrail ordusunu durdurmaya yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Cuma günü halka açık önemli bir konuşma yapacağı öğrenilmişti.
Gözler yarın yapılacak açıklamadayken, Hizbullah bir video daha paylaştı.
Videoda Hasan Nasrallah'ın görüntüleri yer aldı.
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Hizbullah, Hasan Nasrallah'ın Cuma günü yayınlanacak konuşmasından görüntüler yayınladı “Biz İsrâiloğulları’na kitapta şunu bildirdik”