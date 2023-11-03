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Gündem "Cuma'yı bekleyin" diyen Hizbullah'tan bir video paylaşımı daha geldi!
Gündem

"Cuma'yı bekleyin" diyen Hizbullah'tan bir video paylaşımı daha geldi!

Yeniakit Publisher
2023-11-03 01:25:00 - 2023-11-03 01:54:23

İsrail’in Gazze’deki soykırımı devam ederken, yarın Hizbullah tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi.

Lübnan'daki Hizbullah Örgütü, İsrail ordusunu durdurmaya yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Cuma günü halka açık önemli bir konuşma yapacağı öğrenilmişti.

Gözler yarın yapılacak açıklamadayken, Hizbullah bir video daha paylaştı.

Videoda Hasan Nasrallah'ın görüntüleri yer aldı.

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