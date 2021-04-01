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Yaşam Cumartesi günü yasak var mı? Cumartesi sokağa çıkılacak mı?
Yaşam

Cumartesi günü yasak var mı? Cumartesi sokağa çıkılacak mı?

Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı başlıyor mu, 3-4 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-04-01 23:52:00 -
Cumartesi günü yasak var mı? Cumartesi sokağa çıkılacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı artan vaka sayısı nedeniyle geri geldi. Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir'in içerisinde yer aldığı 58 ilde sokağa çıkma yasağı kararı değiştirildi. Peki, Cumartesi günü yasak olacak mı?

Cumartesi günü yasak var mı?

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Hafta sonlarında düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.

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