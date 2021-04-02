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Yaşam Cumartesi günü yasağı saat kaçta başlıyor?
Yaşam

Cumartesi günü yasağı saat kaçta başlıyor?

Cumartesi yasağının saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. 1 Mart Kabine Toplantısı'nın ardından Cumartesi günleri de Pazar günleri gibi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Peki, Cumartesi yasağı bu akşam saat kaçtan itibaren başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-02 19:43:00 -
Cumartesi günü yasağı saat kaçta başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında tüm Türkiye'nin beklediği yeni koronavirüs kararlarını açıkladı. Bunlardan biri de Cumartesi günleri uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı. Cumartesi (yarın) sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte 2-3 Nisan hafta sonu yasaklarında son durum

Cumartesi günü yasağı saat kaçta başlıyor?

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 81 ile koronavirüs genelgesi gönderdi. Genelgeye göre, Kovid-19 bakımından yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti, mevcut haliyle devam edecek.

İçişleri Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, 81 ilin valiliğine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları şu şekilde yer aldı:

"Düşük risk grubunda yer alan iller Şırnak. (1 İl). Orta risk grubunda yer alan iller Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl). Yüksek risk grubunda yer alan iller Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl). Çok yüksek risk grubunda yer alan iller Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)."

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