Cuma namazlarını camide kılmak serbest mi? Cuma namazına yasak var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs yasaklarını açıkladı. Peki bu hafta Cuma namazı kılınaca mı ? 4 Aralık 2020'de hangi camilerde cuma namazı kılınabilecek?

Yarın cumaya gidilecek mi?

İçişleri Bakanlığının son yayınladığı genelgeye göre cuma namazının kısıtlanmasına ilişkin henüz bir yasak söz konusu değil.

İkinci bir açıklamaya kadar tüm camilerde sosyal mesafe ve kurallara uyarak ibadet süreci devam edecek.

Herhangi bir kısıtlama gelirse milligazete.com.tr'den duyurusu yapılacaktır.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü cumaya gidebilecek mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki haftalarda birtakım kısıtlamalara gitmişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre cuma namazına denk gelen saatlerde kısıtlama bulunmuyor.