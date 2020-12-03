Cuma namazlarını camide kılmak serbest mi? Cuma namazına yasak var mı?
Cuma namazı saatleri cuma namazına gidecek kişiler tarafından araştırılırken diğer yandan artan koronavirüs vakalarının ardından getirilen tedbir kararlarının arasında cuma namazına katılmanın olup olmadığı sorgulanıyor. 4 Aralık Cuma günü cuma namazı kılacak kişiler Cuma namazlarını camide kılmak serbest mi? Cuma namazına yasak var mı? sorularına yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs yasaklarını açıkladı. Peki bu hafta Cuma namazı kılınaca mı ? 4 Aralık 2020'de hangi camilerde cuma namazı kılınabilecek?
Yarın cumaya gidilecek mi?
İçişleri Bakanlığının son yayınladığı genelgeye göre cuma namazının kısıtlanmasına ilişkin henüz bir yasak söz konusu değil.
İkinci bir açıklamaya kadar tüm camilerde sosyal mesafe ve kurallara uyarak ibadet süreci devam edecek.
Herhangi bir kısıtlama gelirse milligazete.com.tr'den duyurusu yapılacaktır.
20 yaş altı ve 65 yaş üstü cumaya gidebilecek mi?
Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki haftalarda birtakım kısıtlamalara gitmişti.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre cuma namazına denk gelen saatlerde kısıtlama bulunmuyor.