Cuma namazının ardından Türkiye'de eller Gazze için semaya kalktı!

7 Ekim'den beri Gazze'deki saldırılarını aralıksız sürdüren siyonist İsrail her geçen gün yeni bir katliama imza atıyor.

Katiller son olarak gıda yardımı almak için sırada bekleyen sivillere saldırıda. Saldırıda 100'ün üzerinde Filistinli şehit olurken, 700'ün üzerinde kişi de yaralandı.

Türkiye'deki tüm camilerde bugünkü Cuma namazının ardından zulme maruz kalan Gazze ve diğer İslam ülkeleri için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında; Filistin, Gazze ve Doğu Türkistan halkı ile vatan uğruna şehit olan tüm güvenlik güçleri için eller semaya kalktı.

Tekbirlerin getirildiği program, yapılan duanın ardından son buldu.

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