Cuma namazından sonra meydanlara çağrı! 'Bu da cihattır'

Dr. Şenocak, Müslümanları Cuma namazının ardından Filistinli mazlumlar için meydanlara çıkmaya davet etti.

İhsan Şenocak, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Alimler, dervişler, gençler, kadınlar ve topyekün milletimizden istirham ediyorum. Çocuklar siyonistler tarafından katledilirken en azından bir tepki verelim. Allah rızası için yarın cumadan sonra şehirleri ayağa kaldıralım. En düşük mertebesi olsa da meydanlarda toplanmak da cihattır.



