  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en zengin ikinci devi! Kötü haber: Fazla para ona akıyordu ama tahtını kaybetmek üzere! Belli oldu

Türkiye bu savaşın odak noktasında: Armageddon başladı mı?

O ülkenin havayolu şirketi hedefi açıkladı: İstanbul'da uçuşlar yüzde 100, tam doluluk oranına ulaştı! İşte planı

Millete hakaret ederek akıl veriyordu! Metin Akpınar'ın skandalı ifşa oldu

İptal kararı alan dev yolcu gemileri yeni rota için karar aldı: Türkiye'ye akın ettiler! Türkiye’de kısa vadede avantaj

Bu İHA dünyayı ayağa kaldırır! Sadece 70 gram ağırlığında, radara kesinlikle takılmıyor

Ali Babacan da Hamas'ı suçladı!

Ruslardan Türkiye'ye kötü haber! İki kat fazla para verip o ülkeyi tercih ettiler

ABD gemilerinin bölgeye neden geldiği belli oldu: Lübnan sınırında askeri hareketlilik

BM resmen duyurdu: Çatışmalar nedeniyle Filistin'de binlerce insan yerinden edildi, Filistinliler su sıkıntısı yaşıyor
Gündem Cuma namazından sonra meydanlara çağrı! 'Bu da cihattır'
Gündem

Cuma namazından sonra meydanlara çağrı! 'Bu da cihattır'

Yeniakit Publisher
2023-10-13 01:42:00 - 2023-10-13 01:50:32
Cuma namazından sonra meydanlara çağrı! 'Bu da cihattır'

Siyonist İsrail Gazze'yi haritadan silmeyi hedeflerken Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan Müslümanlara önemli bir çağrı geldi.

Dr. Şenocak, Müslümanları Cuma namazının ardından Filistinli mazlumlar için meydanlara çıkmaya davet etti.

İhsan Şenocak, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Alimler, dervişler, gençler, kadınlar ve topyekün milletimizden istirham ediyorum. Çocuklar siyonistler tarafından katledilirken en azından bir tepki verelim. Allah rızası için yarın cumadan sonra şehirleri ayağa kaldıralım. En düşük mertebesi olsa da meydanlarda toplanmak da cihattır.


Gazze aralıksız bombalanıyor!
Gazze aralıksız bombalanıyor!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze aralıksız bombalanıyor!

Hemen sesini yükseltti! Herzog'u kudurtan Gazze sorusu
Hemen sesini yükseltti! Herzog'u kudurtan Gazze sorusu

Gündem

Hemen sesini yükseltti! Herzog'u kudurtan Gazze sorusu

447 çocuk, 248 kadın... Gazze'de korkunç bilanço!
447 çocuk, 248 kadın... Gazze'de korkunç bilanço!

Gündem

447 çocuk, 248 kadın... Gazze'de korkunç bilanço!

Gazze bombardıman altındayken HÜDA PAR'dan önemli çağrı!
Gazze bombardıman altındayken HÜDA PAR'dan önemli çağrı!

Gündem

Gazze bombardıman altındayken HÜDA PAR'dan önemli çağrı!

Siyonistler dünyaya meydan okuyor! 'Gazze asla eskisi gibi olmayacak'
Siyonistler dünyaya meydan okuyor! 'Gazze asla eskisi gibi olmayacak'

Dünya

Siyonistler dünyaya meydan okuyor! 'Gazze asla eskisi gibi olmayacak'

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Akit TV'de konuştu!
Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Akit TV'de konuştu!

Gündem

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Akit TV'de konuştu!

İsrail'den Gazze'de göz göre göre katliam! Can kaybı 500'ü çocuk 1537'ye yükseldi
İsrail'den Gazze'de göz göre göre katliam! Can kaybı 500'ü çocuk 1537'ye yükseldi

Dünya

İsrail'den Gazze'de göz göre göre katliam! Can kaybı 500'ü çocuk 1537'ye yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ataullah: Hamas'ı suçlayanlara yazıklar olsun!
Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ataullah: Hamas'ı suçlayanlara yazıklar olsun!

Gündem

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ataullah: Hamas'ı suçlayanlara yazıklar olsun!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23