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Sosyal Medya Cuma namazında gündem olan fotoğraf!
Sosyal Medya

Cuma namazında gündem olan fotoğraf!

Yeniakit Publisher
2024-06-07 23:12:00 -
Cuma namazında gündem olan fotoğraf!

Cuma namazında bir vatandaşın giydiği tişört sosyal medyada gündem oldu.

Katil İsrail 7 Ekim'den beri Gazze'yi aralıksız olarak bombalamayı sürdürüyor.

Zulme duyarsız kalmayan Müslümanlar "ne faydası olacak ki?" diye hedef alınan boykotu siyoniste darbe vurmak adına devam ediyor.

Bugün Cuma namazına katılan bir vatandaşın üzerindeki tişört sosyal medyada gündem oldu.

Cuma namazına gelen vatandaşın üzerindeki tişörtte katliama ortaklık eden boykot firmaların adı yer alıyor.


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