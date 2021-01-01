Cuma namazına giderken dikkat edilmesi gerekenler
Cuma namazı bölgedeki tüm Müslümanları bir araya getiren farz bir ibadettir. Diğer namaz vakitlerine göre çok daha fazla insanın gelmesi sebebiyle dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Cuma namazına giderken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Peygamber Efendimiz’in Cuma namazı ile ilgili pek çok sünneti bulunur. Bu sünnetlerin neredeyse tamamı temizlik üzerinedir. Efendimiz aleyhisselam temizlik ve güzelliğe önem verir. Bu yüzden Cuma namazına gitmeden her Cuma günü gerçekleştirdiği temizlik üzerine sünnetleri vardır. İşte onlar:
Cuma günü sünnetleri
1- Cuma sabahı gusletmek
2- Tırnak ve istenmeyen tüylerden temizlenmek
3- Temiz elbise giymek
4- Güzel kokular sürünmek
5- Misvak kullanmak (Dişleri temizlemek)
6- Gözlere sürme sürmek