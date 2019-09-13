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Cuma namazı sonrası aşure ikramı edildi

Şehitkamil Belediyesi, ‘Aşure Günü’ dolayısıyla cuma namazı sonrası ilçe genelindeki çeşitli camilerde cemaate aşure ikramında bulundu.

13 Eylül 2019 Cuma 18:06
Cuma namazı sonrası aşure ikramı edildi

Şehitkamil Belediyesi, ‘Aşure Günü’ dolayısıyla cuma namazı sonrası ilçe genelindeki çeşitli camilerde cemaate aşure ikramında bulundu. Cami cemaatine kendi elleriyle aşure ikramında bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bugün için 9 camide cuma namazı sonrası aşure ikramı yaptıklarını söyledi.


Şehitkamil Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçe genelinde aşure ikramında bulunmayı sürdürüyor. Gelenekselleştirilen aşure dağıtımları, bu yıl da birçok farklı noktadan yapılıyor. Şehitkamil Belediyesi, cuma namazı sonrası ilçe genelindeki 9 farklı noktada bulunan camide aşure ikramı gerçekleştirdi. Cuma namazını Mustafa Topçuoğlu Camisi’nde kılan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, namaz sonrası hem cami cemaati ile sohbet etti hem de cami cemaatine aşure ikram etti. İkram edilen aşurelerden yiyen cami cemaati, sağlanan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cami cemaati, ikram dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.


Şehitkamil ilçe sınırları içerisinde yer alan; KÜSGET Sanayi Cami, Esnaf Cami, Zübeyir Bin Avvam Cami, Beşir Bilgiç Cami, Organize Sanayi Cami, Hacı Sani Konukoğlu Cami, Ünal Sentetik Mescidi, Hatice Hatun Cami, Mustafa Topçuoğlu Camisi’nde kılınan cuma namazı sonrası aşure ikramı yapıldı.


MUHARREM AYININ BEREKETİ HEPİMİZİN ÜZERİNE OLSUN


Aşure ikramı sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Muharrem ayı münasebetiyle her sene geleneksel hale getirdiğimiz aşure dağıtımını bugün 9 camimizde gerçekleştiriyoruz. Aşure Günü’nde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda başladığımız aşure dağıtımını bugün ilçemizin farklı noktalarında yer alan camilerde gerçekleştiriyoruz. Muharrem ayının bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah; aşure ayının birleştiriciliğini, kaynaştırıcılığını üzerimizden eksik etmesin. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin’i rahmetle yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:06
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