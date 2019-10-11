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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 11 Ekim 2019 İl il cuma namazı saatleri

Mübarek cuma gününün gelmesiyle, Türkiye'nin 7 bölgesi ve 81 ilinde cuma namazı saatleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cuma namazını eda edecek olan Müslümanlar, yaşadıkları illere göre 11 Ekim cuma namazı saatlerini, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgisi doğrultusunda araştırıyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin cuma namazı vakitleri...

11 Ekim 2019 Cuma 00:57
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 11 Ekim 2019 İl il cuma namazı saatleri

Mübarek cuma gününün gelmesiyle, Türkiye'nin 7 bölgesi ve 81 ilinde cuma namazı saatleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cuma namazını eda edecek olan Müslümanlar, yaşadıkları illere göre 11 Ekim cuma namazı saatlerini, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgisi doğrultusunda araştırıyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin cuma namazı vakitleri...

Cuma namazının hükmü nedir?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

İl il cuma namazı saatleri

İstanbul 12:56

Ankara 12:41

İzmir 13:03

Bursa 12:56

Antalya 12:49

Samsun 12.29

İl il cuma namazı saatleri tıklayınız

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 00:57
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