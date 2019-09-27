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Cuma namazı saat kaçta! İstanbul’da cuma kaçta okunacak?İstanbul cuma namaz vakti

Diyanet namaz vakti. İstanbul Silivri merkezli 5.8’lik depremin ardından vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi. Depremin ardından camilere akın edenler bele ve musibetlerden korunmak için yüce yaradıcıya dua ve niyazda bulundu. İstanbul depremi sonrası cuma namazı ne zaman, Cuma namazı saat kaçta İstanbul cuma namaz vakti saat kaçta? İstanbul’da cuma kaçta okunacak? gibi sorular en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. İşte cuma namaz saatleri 27 Eylül Cuma öğlen namazı vakti.

27 Eylül 2019 Cuma 10:43
Cuma namazı saat kaçta! İstanbul’da cuma kaçta okunacak?İstanbul cuma namaz vakti

İstanbul Silivri merkezli 5.8’lik depremin ardından vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi. Depremin ardından camilere akın edenler bele ve musibetlerden korunmak için yüce yaradıcıya dua ve niyazda bulundu. İstanbul depremi sonrası cuma namazı ne zaman, Cuma namazı saat kaçta İstanbul cuma namaz vakti saat kaçta? İstanbul’da cuma kaçta okunacak? gibi sorular en çok aranan kelimelerin başında gelmekte.

Cuma Müslümanlar için haftanın bayramı olarak kabul edilir. Cuma günü Müslümanlar Allah’ın fark kıldığı cuma namazını kılmak için camilere akın ederler. Cuma günü öyle bir gündür ki Cuma gününe özel Allah (c.c) Cuma Suresi’ni indirmiştir. Cuma suresi’nde cuma günü yapılması gerekenleri, saymış ve Müslüman olup buluğ çağına giren Müslümanların cuma günü camilerde toplanmasını farz kılmıştır. Ayrıca cuma günü duaların kabul edildiği günlerin başında gelmekte. Cuma günü duanın kabul olduğu saat vardır ki o saatte yapılan duaların biiznillah kabul edileceği hadislerce mevcuttur. Peki İstanbul’da cuma namazı saat kaçta? İzmir’de cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara cuma namaz saati? Bursa cuma namazı saat kaçta? Adana cuma namazı saati saat kaçta? İşte cuma namaz saatleri.

Cuma namazı saat kaçta?

ANKARA CUMA SAATİ 12:45

İSTANBUL CUMA SAATİ 13:00

İZMİR CUMA SAATİ 13:08

BURSA CUMA SAATİ 13:00

ADANA CUMA SAATİ 12:35

ANTALYA CUMA SAATİ 12:54

KONYA CUMA SAATİ 12:46

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma Namazı öğle vaktinde cemaatle kılınır.

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur (harama yakın).

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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Yarın (27 Eylül) Cuma günü cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet Cuma Hutbesi

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 10:43
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