Cuma namazı saat kaçta? 25 Aralık cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saati | 25 Aralık cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri yayınlandı. İşte 25 Aralık Diyanet namaz vakitleri

25 Aralık Diyanet namaz vakitleri

Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 25 Aralık cuma namazı saatleri her ilde bir kaç dakika farklılık gösterecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;

İSTANBUL: 13:09

ANKARA: 12:54

İZMİR: 13:16

ADANA: 12:44

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20 yaş altı ve 65 yaş üstü cuma namazına gidebiliyor mu?

İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini duyurdu. Bakanlık cuma namazına denk gelen saatlerin kısıtlamaya dahil olmadığını bildirdi.

Cuma namazı kaç rekattır?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde, ‘Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269). İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).’ bilgisi yer alıyor.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.