Cuma namazı ne zaman kılınacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin başında Cuma namazları ve cemaat namazlarının ertelenmesi geliyordu. Uzun süredir cemaat namazı kılamayan İslam alemi, formalite Cuma namazıyla bir nebze rahatlamıştı. Peki ama Cuma namazları cemaatle ne zaman kılınacak? Cemaat namazlarının üzerindeki yasak ne zaman ve nasıl kalkacak? İşte merak edilen soruların cevabı ve Cuma namazı için belirlenen tarih...