Cuma namazı ne zaman kılınacak?
Cuma namazı ne zaman kılınacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin başında Cuma namazları ve cemaat namazlarının ertelenmesi geliyordu. Uzun süredir cemaat namazı kılamayan İslam alemi, formalite Cuma namazıyla bir nebze rahatlamıştı. Peki ama Cuma namazları cemaatle ne zaman kılınacak? Cemaat namazlarının üzerindeki yasak ne zaman ve nasıl kalkacak? İşte merak edilen soruların cevabı ve Cuma namazı için belirlenen tarih...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında normalleşme adımları ele alınırken birçok "normalleşme" hareketi açıklandı. Bunların başında namazlar ve restorantların açılması geliyor.
12 Haziran'da Cuma namazlarının cemaatle kılınması hedefleniyor. Cuma namazında fiziki mesafe ve maske zorunlu olacak.
İkinci adım olarak restoran ve kafelerin açılması Haziran ayında gerçekleştirilecek. Aynı zamanda ikinci aşamada belirlenen bir diğer proje ise; sokağa çıkma yasağının belirli aşamalara dökülerek, düzenlenmesi geliyor.