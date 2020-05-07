  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç

Cuma namazı ne zaman kılınacak?

Cuma namazı ne zaman kılınacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin başında Cuma namazları ve cemaat namazlarının ertelenmesi geliyordu. Uzun süredir cemaat namazı kılamayan İslam alemi, formalite Cuma namazıyla bir nebze rahatlamıştı. Peki ama Cuma namazları cemaatle ne zaman kılınacak? Cemaat namazlarının üzerindeki yasak ne zaman ve nasıl kalkacak? İşte merak edilen soruların cevabı ve Cuma namazı için belirlenen tarih...

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:17:00 -
Cuma namazı ne zaman kılınacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında normalleşme adımları ele alınırken birçok "normalleşme" hareketi açıklandı. Bunların başında namazlar ve restorantların açılması geliyor.

12 Haziran'da Cuma namazlarının cemaatle kılınması hedefleniyor. Cuma namazında fiziki mesafe ve maske zorunlu olacak.

İkinci adım olarak restoran ve kafelerin açılması Haziran ayında gerçekleştirilecek. Aynı zamanda ikinci aşamada belirlenen bir diğer proje ise; sokağa çıkma yasağının belirli aşamalara dökülerek, düzenlenmesi geliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı