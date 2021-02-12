Cuma namazı ne zaman? Cuma namazı saati kaçta? 12 Şubat cuma namaz vakti diyanet

Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." buyurmaktadır. (Cuma, 9-10) Hz. Peygamber de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır" buyurmuştur. Diyanet namaz vakitleri sayfasında il il namaz vakitleri yer almaktadır. Peki cuma namazı ne zaman? Cuma namazı saati kaçta? İşte 12 Şubat cuma namaz vakti

Cuma namazı saati kaçt? Cuma namazı saat vakti

İstanbul cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? İstanbul’da cuma namazı saati 13:23

Ankara cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Ankara'da cuma namazı saati 13:08

İzmir cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? İzmir’de cuma namazı saati 13:31

Bursa cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Bursa’da cuma namazı saati 13:23

Antalya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Antalya’da cuma namazı saati 13:17

Samsun cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Samsun’da cuma namazı saati 12:54

Mersin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Mersin’de cuma namazı saati 13:01

Muğla cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Muğla’da cuma namazı saati 13:26

Mardin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Mardin’de cuma namazı saati 12:37

Malatya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Malatya’da cuma namazı saati 12:46

Konya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Konya’da cuma namazı saati 13:10

Diyarbakır cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Diyarbakır’da cuma namazı saati 12:39

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Cuma namazı kaç rekattır?

Hanefî, Mâlikî ve Şâfiî bilginlerine göre, Hz. Peygamber, Cuma namazının farzından önce tahiyyetü’l-mescid dışında, nafile olarak namaz kılmıştır. Hanefîler bu namazın dört rekat olduğunu, diğerleri ise belli bir rekat sayısıyla sınırlı olmadığını belirtmişlerdir. (Ibn Humam, Fethu’l-Kadîr, 11/39; Ibn Kudâme, Muğnî, 11/250) Sahih hadis kaynaklarında Hz. Peygam- ber’in Cuma namazından önce nafile olarak namaz kıldığına dair pek çok rivayet bulunmaktadır. (Ibn Mâce, Salat, 94; Buhârî, Cumu’a, 33, 39)