Cuma namazı kılınacak alanlar dezenfekte edildi
Ardahan Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor, Pandemi ile mücadele etkinlikleri kapsamında Cuma namazlarının kılınacağı alanlar Ardahan Belediyesi ekiplerince Dezenfekte ve temizlik yapıldı.
Ardahan Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor, Pandemi ile mücadele etkinlikleri kapsamında Cuma namazlarının kılınacağı alanlar Ardahan Belediyesi ekiplerince Dezenfekte ve temizlik yapıldı.
Ayrıca; il genelindeki Rehabilitasyon Merkezlerinde Dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.