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Aktüel

Cuma namazı kılınacak alanlar dezenfekte edildi

Ardahan Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor, Pandemi ile mücadele etkinlikleri kapsamında Cuma namazlarının kılınacağı alanlar Ardahan Belediyesi ekiplerince Dezenfekte ve temizlik yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:15:32 -
Cuma namazı kılınacak alanlar dezenfekte edildi

Ardahan Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor, Pandemi ile mücadele etkinlikleri kapsamında Cuma namazlarının kılınacağı alanlar Ardahan Belediyesi ekiplerince Dezenfekte ve temizlik yapıldı.


Ayrıca; il genelindeki Rehabilitasyon Merkezlerinde Dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

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