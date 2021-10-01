Cuma namazı kaçta? Cuma namazı bugün kaçta kılınacak? 1 Ekim cuma namazı vakitleri

Bugün cuma namazı saat kaçta? sorusu cuma namazı kılacak Allah’ın sadık kulları tarafından araştırılıyor. Allah Resulu HZ. Muhammed Mustafa (s.a.v) şöyle buyurdu: “İyi biliniz ki Allah Teala, cuma namazı isseler farz kılmıştır. Artık her kim, ben hayattayken veya vefat ettikten sonra başındaki önderi adil veya zalim olsun, onu hafife almak veya inkar etmek suretiye cumayı terk ederse Allah (c.c) nun iki yakasını bir araya getirmesin ve hiçbir işinde bereket bırakmasın.” İbni Mace.

Hadisi şerifte de olduğu gibi cuma amazı Müslümanlar için çok ama çok önemli bir namazdır. Rabbimiz de cuma namazının önemini ve kıymetini bilmemiz için özel olarak Cuma Suresi indirmiştir. Cuma günü, cuma namazını kılmak için cuma vakitleri incelenmekte. Öğlen namazı yerine kılınan cuma namazı, cemaatle kılındığı için camiye gitmek gerekiyor. Cuma namazı için camiye gitmek için yola çıkacaklar bulundukları illerin cuma namazı saatlerini sorguluyor.

Diyanet cuma namazı saati 1 Ekim

Diyanet namaz vakitlerine göre, İstanbul’da cuma namazı saati 12:59, Ankara’da cuma namazı saati 12:45, İzmir’de cuma namazı vakti 13:06 olarak açıklanmakta.

Cuma namazı saat bilgisi 1 Ekim tarihi için belli oldu. 81 ilde ikamet eden Müslümanların odaklandığı cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;

İSTANBUL:12:59

ANKARA:12:43

İZMİR:13:06

BURSA: 12:59

Muğla cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Muğla’da cuma namazı saati 13:01

Mardin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Mardin’de cuma namazı saati 12:12

Malatya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Malatya’da cuma namazı saati 12:21

Konya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Konya’da cuma namazı saati 13:45

Diyarbakır cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Diyarbakır’da cuma namazı saati 12:14

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Cuma namazı kime fardır?

Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılması üzerine farzdır. İşte bir kişiye cuma namazı farz olması için aranan şartlar:

1. Müslüman olmak

2. Akıllı olmalı

3. Ergenlik çağına gelmiş olmak Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

4. Erkek olmak

5. Hür ve serbest olmak

6. Mukim olmak (misafir olmamak)

7. Sağlıklı olmak

8. Kör olmamak

9. Ayakları sağlam olmak

Cuma namazı kaç rekattır?

Cuma namazı 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak kılınır, Son sünnetten sonra 4 rekat Zühri Ahir ve 2 rekat vaktin son sünneti ilave edilir. Cuma namazı cuma günü öğle vaktinde kılınır. Cuma namazı tek başına kılınmaz, cemaatle kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)