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Aktüel

Cuma namazı ikinci kez korona virüs önlemli kılındı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart’ta toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasıyla, ikinci cuma namazında da camiler doldu taştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 13:48:05 -
Cuma namazı ikinci kez korona virüs önlemli kılındı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart’ta toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasıyla, ikinci cuma namazında da camiler doldu taştı.


Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüs salgını dolayısıyla Türkiye’de de salgın yayılımının önüne geçmek için çeşitli tedbirler alınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırdığı yeni normalin detayları gün geçtikçe belli olmaya başladı. Bu kapsamda 16 Mart tarihinde toplu olarak ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasının ardından geçtiğimiz hafta vatandaşlar ibadet etmek için camileri doldurmuştu. Bu hafta da ikinci kez cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar camileri doldurdu.



Ateş ölçüldü, tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı


Cuma namazını eda etmek için Kocatepe Camii’ne gelenlerin girişlerde ateşleri ölçülürken, vatandaşlara kapılarda maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Ayrıca vatandaşların kullanması için camilerin çeşitli noktalarına dezenfektanlar yerleştirildi. Vatandaşlar, cuma namazlarını ikinci defa korona virüs tedbirleri çerçevesinde kıldı.

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