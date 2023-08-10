Cuma namazı için ayağa kalkan sözde Atatürkçüler Mustafa Kemal'in sözlerine ne diyecek?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da bir camide hutbede, "Cuma namazını vaktine göre düzenleyelim, işverenlerimiz için sesleniyorum. İş yerlerindeki mesai saatlerini ve okuldaki yöneticilere sesleniyorum. Ders saatlerini Cuma namazına göre düzenleyelim." çağrısında bulundu.

Bunun üzerine kendine Atatürkçü diyen isimler bunun bir kolaylaştırma olmadığını ve Cuma gününü tatil yapmaya hazırlandıkları yönünde açıkalamalar yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk ne demişti?

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Çoşkun, "Araştırsalar kendilerine en büyük tepkiyi Mustafa Kemal Atatürk verecek. 16 Mart 1923 yılında yaptığı konuşmada, 'Biliyorsunuz ki şeriatta cuma günü bir ara toplanıp Müslümanlar dertleşir. Cuma gün tatil yapmak şeriatın emri gereğidir.' diyor. Cuma namazına karşı çıkanlara dinsiz bile diyor. Atatürk'ü kullanıyorlar, Müslümanların Cuma namazı mesai düzenlemesinde. Atatürk kendisi diyor. Cuma tatil olmalı diyor. 1935'e kadar cuma günleri tatildi" dedi.