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Aktüel

Cuma namazı Demokrasi Meydanında kılınacak

Büyükşehir Belediyesi 29 Mayıs Cuma günü eda edilecek cuma namazı için Demokrasi Meydanı’nı hazırlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 17:49:28 -
Cuma namazı Demokrasi Meydanında kılınacak

Büyükşehir Belediyesi 29 Mayıs Cuma günü eda edilecek cuma namazı için Demokrasi Meydanı’nı hazırlıyor. Yapılan açıklamada, vatandaşların alınan tedbirler kapsamında seccade getirmesi, maske takması ve abdest alıp gelmesi duyuruldu.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs Cuma günü tedbirli olarak toplu ibadet edilebilecek meydan ve parkları açıklamasının ardından Demokrasi Meydanı’nda hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir toplu ibadetlerin yapılamadığı ülkemizde tedbirli olarak toplu ibadet edilebileceği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Şehrimizde cuma namazının kılınacağı alanlar belirlendi. Büyükşehir Belediyesi olarak da Demokrasi Meydanı’nı namaz için hazırlıyoruz. 29 Mayıs Cuma günü vatandaşlarımızın belirlenen tüm alanlarda olduğu gibi Demokrasi Meydanı’na abdestlerini almalarını, seccadelerini yanlarında getirmelerini ve maskelerini takmalarını hassasiyetle ifade ediyor, yeniden hep birlikte saf tutacağımız günlerin bir an önce gelmesini temenni ediyoruz” denildi.

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