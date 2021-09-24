Cuma namazı bugün saat kaçta? Cuma namazı kaçta kılınacak? 24 Eylül Cuma saati
Cuma namazı ezan saati. Peygamber Efendiniz (s.a.v) “Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür." buyurmuştur. Adem (a.s) cuma günü yaratılmıştır. O gün cennete konulmuş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır. Cuma günü dinimizce bayram kabul edilir. Bu mübarek günde Müslümanlar camilerde bir araya gelerek okunan hutbelerden istifade eder ve hep birlikte ibadet ederler. Cuma namazı için camiye gidecek olan Müminlerin merak ettiği cuma namazı saati kaçta olacağı. Peki cuma namazı saata kata? Cuma namazı kaçta kılınacak? Cuma namazı bugün saat kaçta?
Cuma namazı için Rabbimiz “Ey insanlar cuma günü namaz için camiye çağrıldığınızda alış verişi bırakıp Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.” duyurmaktadır. Cuma namazı bu emirle hicret esnasında farz kılınmıştır. Peygamber Efendiniz (s.a.v) ilk cuma namazını Ranuna vadisinde kıldırmıştır. Cuma namazının bir kimseye farz olması için Müslüman, akıllı ve buluğ çağına girmiş olması gerekiyor.
Cuma namazı saati kaçta?
İstanbul cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?
İstanbul’da cuma namazı saati 13:01
Ankara cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?
Ankara'da cuma namazı saati 12:46
İzmir cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?
İzmir’de cuma namazı saati 13:09
Bursa cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?
Bursa’da cuma namazı saati 13:01
Antalya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?
Antalya’da cuma namazı saati 12:55
Samsun cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?
Samsun’da cuma namazı saati 12:32
Mersin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?
Mersin’de cuma namazı saati 12:39
Muğla cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?
Muğla’da cuma namazı saati 13:04
Mardin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?
Mardin’de cuma namazı saati 12:15
Malatya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?
Malatya’da cuma namazı saati 12:24
Konya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?
Konya’da cuma namazı saati 13:47
Diyarbakır cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?
Diyarbakır’da cuma namazı saati 12:17
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Cuma namazı kime fardır?
Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılması üzerine farzdır. İşte bir kişiye cuma namazı farz olması için aranan şartlar:
1. Müslüman olmak
2. Akıllı olmalı
3. Ergenlik çağına gelmiş olmak Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
4. Erkek olmak
5. Hür ve serbest olmak
6. Mukim olmak (misafir olmamak)
7. Sağlıklı olmak
8. Kör olmamak
9. Ayakları sağlam olmak
Cuma namazı kaç rekattır?
Cuma namazı 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak kılınır, Son sünnetten sonra 4 rekat Zühri Ahir ve 2 rekat vaktin son sünneti ilave edilir. Cuma namazı cuma günü öğle vaktinde kılınır. Cuma namazı tek başına kılınmaz, cemaatle kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)