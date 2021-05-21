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Dünya Cuma hutbesini okuyordu! Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi
Dünya

Cuma hutbesini okuyordu! Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

Suudi Arabistan'da Kabe İmamlarından Şeyh Bandar Balila'ya cuma hutbesini okuduğu sırada bıçaklı bir saldırgan tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 22:36:00 -

Suudi Arabistan’da binlerce Müslüman Mescid-i Haram'da Cuma namazı kıldı.

Cuma namazı öncesi bıçaklı bir saldırgan hutbe okuyan Kabe İmamlarından Şeyh Bandar Balila'ya saldırı girişiminde bulundu.

Saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kimliği açıklanmayan saldırganın elinde bıçakla hutbeye girmeye çalıştığı görülüyor.

Saldırgan, güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Haremeyn İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bıçaklı bir kişi, Şeyh Bandar Balila’ya hutbe okuduğu sırada saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan kamu güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak, gözaltına almıştır” ifadeleri kullanıldı.

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