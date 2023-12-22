Cuma hutbesinde Ankara'daki büyük Gazze yürüyüşüne davet!

Ankara Sivil Toplum Platformu öncülüğünde 300'ü aşkın dernek ve STK, Gazze için büyük yürüyüş düzenleyecek.

Yürüyüş, 24 Aralık 2023 Pazar günü Saat 13.30’da AKM Metro İstasyonu'nda başlayıp Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda sona erecek.

Ankara Sivil Toplum Platformu, yürüyüşe ilişkin düzenlediği basın açıklamasında tüm vicdan sahiplerini meydanlara davet etti.

"Vicdani-insani hassasiyete sahip sporcu, sanatçı, gazeteci ve akademisyenler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin zulme karşı göstereceği ortak tepki, gittikçe derinleşen bu küresel insani krize karşı toplumsal farkındalığın ve bilincin gelişmesini sağlayacaktır." denilen açıklamada, şöyle çağrı yapıldı:

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24 Aralık 2023 Pazar günü Saat 13.30’da AKM Metro İstasyonunda başlayıp Anadolu (Tandoğan) Meydanında bitirilecek olan yürüyüşe her kesimden vicdan sahibi insanımızı bekliyoruz.

Bugün kılınan Cuma namazının hutbesinde de Müslümanlar büyük Gazze yürüyüşüne davet edildi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de son açıklamasında İslam ülkelerine "meydanlara daha sık çıkın" diye seslenmişti.