Cuma günü edilen dualar Cuma günü kabul olan dua
Cuma günü Müslümanlar için ayrı bir güzelliğe sahip bir gündür. Zira cuma günü Müslüman’ın haftalık bayramıdır. Cuma günü Müminin bayramıdır. Cuma gününe Rabbimiz de ayrı bir kıymet vermiştir. Zira cuma günü cuma namazı kılınmakta. Cuma Suresi ile de cuma gününün kıymeti bir kez daha artmakta. Peygamber Efendimiz (s.a.v) cuma günü kabul saatinde yapılan duaların geri çevrilmeyeceğinin müjdesini vermiştir. Peki cuma günü hangi duayı yapayım? İşte cuma günü okunması gereken en güzel dualar.
Dua Müslümanın kalkanıdır, dua sığınmadır. Dua ile kul, Rabbinin gönlüne girer. “Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin ki duanızı kabul edeyim.” (Mü’min (Gâfir) sûresi, 60). “Rabbinize yalvara yakara ve sessizce dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez.” (A‘râf sûresi, 55). “Kullarım sana beni sorduklarında, (bilsinler ki) ben onlara çok yakınım. Bana dua edenlerin dualarını kabul ederim.” (Bakara sûresi, 186) “Darda kalanların, kendisine yalvardıkları zaman duasını kabul eden ve onları sıkıntıdan kurtaran kim?” (Neml sûresi, 62). Peki nasıl dua edeyim? Hangi duaları okuyayım?