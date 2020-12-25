Cuma günü edilen dualar Cuma günü kabul olan dua

Dua Müslümanın kalkanıdır, dua sığınmadır. Dua ile kul, Rabbinin gönlüne girer. “Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin ki duanızı kabul edeyim.” (Mü’min (Gâfir) sûresi, 60). “Rabbinize yalvara yakara ve sessizce dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez.” (A‘râf sûresi, 55). “Kullarım sana beni sorduklarında, (bilsinler ki) ben onlara çok yakınım. Bana dua edenlerin dualarını kabul ederim.” (Bakara sûresi, 186) “Darda kalanların, kendisine yalvardıkları zaman duasını kabul eden ve onları sıkıntıdan kurtaran kim?” (Neml sûresi, 62). Peki nasıl dua edeyim? Hangi duaları okuyayım?