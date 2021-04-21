Cuma günü cuma namazı kılınacak mı? 23 Nisan'da cuma namazı için yasak olacak mı?

Gelen son dakika haberine göre; Herkes 23 Nisan'da sokak kısıtlaması uygulaması olup olmayacağını merak ediyordu. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine '23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması' konulu genelge gönderdi. Genelge ile beraber sokak kısıtlaması ile ilgili detaylar da belli oldu.

23 Nisan'da cuma namazı için yasak olacak mı?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilen genelgede, "Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

23 Nisan genelgesinde cuma namazına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. 23 Nisan cuma günü cuma namazının serbest olup olmayacağı ile ilgili açıklama yapıldığında haberimizde bulabilirsiniz.