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Gündem Cuma gecesi yola çıkacaklar dikkat! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den kritik uyarı
Gündem

Cuma gecesi yola çıkacaklar dikkat! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den kritik uyarı

Yeniakit Publisher
2024-02-02 18:41:00 - 2024-02-02 18:42:38
Cuma gecesi yola çıkacaklar dikkat! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den kritik uyarı

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Cuma gecesi yola çıkacak vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu.

Soğuk hava dalgasının etkisini sürdürdüğü Türkiye'nin büyük bölümü kar yağışı alıyor.

Öte yandan hava sıcaklığının hızla düşmesi don olayına sebep oldu.

Özellikle Cuma gecesi yola çıkmayı planlayan vatandaşlara önemli bir uyarı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, "Sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde sis ulaşımda aksamalara neden olur. Gök yüzünün açık olması iç bölgelerde gece sıcaklıklarını düşürecek buzlanma ve don olayı görülür. Doğuda Çığ riski devam ediyor" dedi.


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