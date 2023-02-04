Çukur'un 'Timsah Celil'i pişman oldu: Travestilikten yoruldum

Çukur dizisinde ‘Timsah Celil’ karakteriyle bilinen Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirerek Meli Bendeli adını almıştı. Bendeli, sürecin kendisini yorduğunu belirtti.

Yeni hayatında Meli Bendeli adını alan oyuncu, Selim Akar’ın Youtube’da yayınlanan programına konuk oldu. Bendeli, cinsiyet değiştirme sürecinde yaşadıklarını samimi bir dille anlattı.

“Bin 500 TL hormon masrafım var”

Değişim sürecinin çok masraflı olduğunu söyleyen Bendeli, “Bu işler masraf işleridir, aylık benim 1500 TL hormon masrafım var. Zamanı, koşulları bekledim beklerken de 30 yaşına geldim” dedi.

“Travestilikten yoruldum”

Henüz kadın kimliğinin olmadığını söyleyen oyuncu, maddi durumu elverdiğinde Tayland’a giderek değişim ameliyatı olmak istediğini de söyledi.

Meli Bendeli, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Benim resmiyette henüz kadın kimliğim yok, yurt dışında okey ama Türkiye’de kurullara girmem gerekiyor. Ben travestiliğin karanlığında kaybolmak, gece gelen adamlara sevgili olmak istemiyorum. Eğer mümkün olsa param olsa Tayland’a gidip bu işi halledip gelirdim. Burası çok yorucu. Durumlarım olsaydı bu işi yarımda bırakmazdım, travestilikten yoruldum”