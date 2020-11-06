  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çukurova'da yetiştirilen renkli "gelincik" pamuğunun hasadı yapıldı
Aktüel

Çukurova'da yetiştirilen renkli "gelincik" pamuğunun hasadı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:57:32 -
Çukurova'da yetiştirilen renkli "gelincik" pamuğunun hasadı yapıldı

ADANA (AA) - Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğünce yürütülen "Çukurova'nın Renkli Pamuğu, Tekstilin Yeni Umudu" projesi kapsamında yetiştirilen "gelincik" çeşidi renkli pamuğun hasadı gerçekleştirildi.

Vali Süleyman Elban, Gökçeli Mahallesi'nde hasat için düzenlenen "tarla günü" etkinliğinde, teknolojinin gelişmesi, bilimin ilerlemesi ve yapay malzemelerin çoğalmasıyla doğal ürünlere dönüşün ve çevre hassasiyetinin arttığını söyledi.

Doğal olmayan malzemelerin çok fazla kullanılmasıyla çevreye zarar verildiğini ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Bunu bertaraf etmek, doğala en yakın hale getirebilmek için çok fazla emek ve kaynak harcamak zorunda kalıyoruz. Bugün, geliştirilen 'gelincik' gibi doğal renkli ürünler, hem tekstil sanayisinde boya kullanmamızı ve o boyanın çevreye verdiği zararı önleyecek hem enerji ve kaynak kullanmamızda tasarruf sağlayacak hem de ürünlerin daha sonra bertarafı nedeniyle çevrede oluşabilecek zararların önlenmesini sağlayacak. En başta kendi insanımız, doğal malzemelerden üretilmiş kıyafetler giymiş olacak. Bu ve benzeri çalışmalar hem ilimiz hem de insanlık için gerçekten önemli."

Elban, yetiştirilen çeşitlerin bundan sonra ülke ve dünya sanayisinde kullanılan doğal ürünlere öncülük etmesi temennisinde bulundu.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürü Abdullah Çil de enstitülerinde geliştirdikleri tohum çeşitleriyle ilgili bilgi vererek mevcut çeşitlerle ilgili de araştırmaları sürdüreceklerini aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan'ın da konuşmasının ardından Vali Elban ve diğer katılımcılar, "gelincik" çeşidi pamuğun hasadını yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Daha ne göreceğiz... Resmen duyurdular! Ermenistan'dan eşi benzeri görülmemiş hamle
Dünya

Daha ne göreceğiz... Resmen duyurdular! Ermenistan'dan eşi benzeri görülmemiş hamle

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için düzenlediği operasyonlarını başarılı bir şekilde sürdürürken halktan umduğu d..
CHP'li muhabire vatandaştan ders gibi cevap! Dondu kaldı...
Gündem

CHP'li muhabire vatandaştan ders gibi cevap! Dondu kaldı...

Sokak röportajı yapan CHP'li muhabirin dolar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı üzerinden sorduğu manipülatif soruya vatandaşın verdiği ders ..
Şaka değil gerçek! 1984'te ölen isim, Joe Biden'a oy verdi
Dünya

Şaka değil gerçek! 1984'te ölen isim, Joe Biden'a oy verdi

ABD'de yapılan başkanlık seçimindeki tartışmalar sürerken flaş bir iddia ortaya atıldı. 1984'de ölen William Bradley'in 2020 ABD seçimlerind..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay