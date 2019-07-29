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Çukurova’da geleceğin futbolcuları yetişiyor

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin tarafından açılan yaz futbol okullarında antrenmanların sürdüren çocuklar 4 kulübün tesislerinde çalışmalarına devam ediyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:18
Çukurova’da geleceğin futbolcuları yetişiyor

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin tarafından açılan yaz futbol okullarında antrenmanların sürdüren çocuklar 4 kulübün tesislerinde çalışmalarına devam ediyor.


Yaz futbol okulları 18 Haziran’da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in katıldığı törenle açılmıştı. O günden bu yana çalışmalarını sürdüren çocuklar haftanın 3 günü antrenmanlarını sürdürüyor. Çukurova Demirspor, Çukurovaspor, Yüzüncüyılspor ve Torosspor tesislerindeki yaz futbol okulundan 7-15 yaş arasındaki çocuklar ücretsiz yararlanıyor.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, okulların tatile girmesiyle birlikte açtıkları ücretsiz yaz kurslarından biri olan futbol okuluna çocukların gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirterek, “Spor çocukların gelişimi için en önemli unsurlardan biri. Spora, bilime, kültür-sanata yönlendirilen çocuklar hem kötü alışkanlıklardan uzak durur hem de hayatın her alanında başarılı olur” dedi.


Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözünü hatırlatan Başkan Soner Çetin, “Sağlıklı nesiller için sporun öneminin farkındayız. Bundan dolayı çocuklarımızın spor yapması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu sahalardan geleceğin yıldız futbolcularının çıkacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:18
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