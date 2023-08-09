Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın iklimlendirme ihtiyaçlarına patentli çözüm: Clivet Santrifüj Chiller

Çukurova Bölgesel Havalimanı, sahip olduğu 30 bin yolcu kapasitesiyle ve 8 milyon metrekarelik inşaat alanıyla Türkiye’nin 4. büyük havalimanı olmaya hazırlanıyor. Mersin’e değer katacak olan bu özel havalimanının iklimlendirmesi toplamda 13.200 kW soğutma kapasitesine sahip Clivet Santrifüj Chiller ile sağlanacak.

Form Endüstri Ürünleri’nin geniş ürün gamında yer alan Clivet Santrifüj Soğutma Grupları, ergonomik ve çevreci yapısı, yüksek soğutma kapasitesi ve uzun ömürlü bir kullanım sunmasıyla tercih ediliyor. Clivet, 20’den fazla patente sahip özellikleriyle 600 kW ile 10.550 kW arasında yüksek kapasitede ve 6.58'e kadar COP, 10.69'a kadar IPLV değerlerinde verimlilik sağlıyor. Ayrıca daha az hareketli parçaya sahip Back to Back Impeller dizaynı ile uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Bununla birlikte iki kademeli sıkışma çevrimi ile enerji verimliliğini yüzde 6 arttırarak tek kademeli kompresörlere kıyasla işletme masraflarının azalmasına yardımcı oluyor.

Clivet Santrifüj Soğutma Grupları, kullanılan R 134A gazı sayesinde daha az soğutucu şarj gerektiriyor ve böylece en çevreci ürünler arasında yerini alıyor. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra düşük ses değerleri, kompakt boyutu ve hafifliği ile öne çıkıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO