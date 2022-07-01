Çukurca'da dev çekirge paniği
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dev "Çağaboğan" çekirgesi görüntülendi.
Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesi kırsalında arazide gezen Adem Çiftçi'nin karşısına gri renkli dev bir çekirge çıktı.
İlk defa böyle bir çekirgeyle karşılaşan Adem Çiftçi, internetten yaptığı araştırmada etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen "Çağaboğan" çekirgesi olduğunu öğrendi.
Adem Çiftçi yaptığı araştırmada çekirgenin zararlı olmadığını öğrendi. Çekirgeyi cep telefonu ile kaydeden Adem Çiftçi, karşılaştığı dev çekirge karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.