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Aktüel

Çukurca’da cuma namazı çadır altında kılındı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde belediye tarafından kurulan çadırda vatandaşlar güneşten korunarak cuma namazını kıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 17:15:31 -
Çukurca’da cuma namazı çadır altında kılındı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde belediye tarafından kurulan çadırda vatandaşlar güneşten korunarak cuma namazını kıldı.


Çukurca Belediyesi ekipleri tarafından Tarihi Emirşaban Camisi avlusunda kurulan çadırın altında cuma namazı sosyal mesafe kurallarına göre kılındı. Maskeli şekilde kılınan cuma namazında vatandaşlar pandeminin bir an önce sona ermesi için hep birlikte dua etti.

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