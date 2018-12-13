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Çukurca- Şırnak karayoluna dev kayalar düştü

Hakkari-Şırnak Karayolu'na düşen dev kayalar nedeniyle, karayolu trafiğe kapatıldı.

13 Aralık 2018 Perşembe 16:51
Çukurca- Şırnak karayoluna dev kayalar düştü

Hakkari-Şırnak Karayolu'na düşen dev kayalar, yolu trafiğe kapattı.Yapılan çalışmayla yol yeniden trafiğe açılırken, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

Çukurca-Şırnak Karayolu'nun 30'uncu kilometresindeki Serbestan bölgesinde yağışlardan dolayı zemini yumuşayan dağlık alandan kopan dev kaya parçaları, saat 15.00 sıralarında yola düştü. Olay sırasında araç bulunmayan yol, trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından ise yol yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:51
  1. Hakkari-Şırnak Karayolu
  2. Karayoluna dev kayalar düştü

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