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Yerel Çukura uçan araç hurdaya döndü
Yerel

Çukura uçan araç hurdaya döndü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç 5 metre derinlikteki çukura uçtu. Araç kullanılamaz hale gelirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 15:34:00 -
Çukura uçan araç hurdaya döndü

Manisa’nın Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada İzmir istikametine seyir halinde olan Fetullah Keleş (40) yönetimindeki 35 JB 301 plakalı Opel marka araç Ergenekon Kavşağı yakınlarında yoldan kayarak kara yolu kenarında bulunan 5 metre derinliğindeki çukura uçtu.

Sıkıştığı aracından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarılan sürücü Fetullah Keleş 112 ambulansı ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada araç hurdaya dönerken yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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