THY - Kastamonu
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cudi'de mermiler yerini uçurtmaya bıraktı

Bir dönemlerin terör bataklığı olan Cudi Dağında, engelli çocuklar için "uçurtma şenliği" düzenlendi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:00
Cudi'de mermiler yerini uçurtmaya bıraktı

Şırnak'taki Silopi Meslek Yüksek Okulu tarafından engelli çocuklar için Cudi Dağı eteklerinde 'Uçurtma Şenliği' düzenlendi. 

Şenlikte, özel rehabilitasyon merkezi öğrencileri, üniversite öğrencileriyle birlikte uçurtma uçurdu. Piknik de yapılan etkinlikte çalınan şarkılar eşliğinde halaylar çekildi.

Silopi Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Ali Osmanoğlu, amaçlarının, engelli öğrencilere keyifli bir gün yaşatmak olduğunu söyledi.

Osmanoğlu, "Üniversite olarak bu tür etkinlikleri sürekli yapıyoruz. Daha önce de down sendromlu öğrencilere yönelik etkinlik yaptık ve bu şekilde öğrencileri engellilere karşı bilinçlendirmeyi amaçladık" dedi.

Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden İsmail Saygıdar ise engelli öğrencilerle 'Uçurtma Şenliği'nde eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 14:00
  1. Şırnak
  2. HABERLER

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnce'den adaylık haberi sonrası ilk açıklama
    1. İnce'den adaylık haberi sonrası ilk..
    2. İsrail'e şok! Güvendiği dağlara kar..
    3. Çölaşan tutuştu! Yine salyalarını..
    4. Abdüllatif Şener fena halde cilalandı
    5. Beşiktaş derbi öncesi toplantıya..
    6. Cudi'de mermiler yerini uçurtmaya..
    7. 100 bin imza şartları neler? Seçmen..
    8. Şehitlerle dalga geçmişti! Davası..
    9. SP 40 vekil istedi, kriz çıktı!
    10. Milleti sömürenlere milletten tokat:..
    11. Göz hareketleriyle çalışan tekerlekli..
    12. 12 Mayıs öncesi baskı arttı! İran..
    13. Süleyman Soylu'dan adaylık başvurusu
    14. "Standard&Poor's'un kararı eksik ve..
    15. Bahçeli'nin sözleri Meral Akşener'i..
    16. Ağar AK Parti'den aday oldu!
    17. Memlekette "Alamancı" Almanya’da..
    18. ABD'li General kendilerini mücahit..
    19. ABD Savunma Bakanı'nın İran alerjisi
    20. İlhan Kesici CHP'nin adayını açıkladı
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?