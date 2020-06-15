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Aktüel

Çubuk'ta iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:13:05 -
Çubuk'ta iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Bayram A. yönetimindeki 06 AFG 782 plakalı kamyonet, Çubuk-Ankara kara yolu Güldarpı Mahallesi kavşağında, aynı istikamete giden Cumhur U'nun kullandığı 06 CAC 86 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ile Hüseyin D. yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan Cumhur U, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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