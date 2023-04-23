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Gündem Cübbeli-sarıklı vatandaşa sokakta tehdit! 'Az kaldı sizi Arabistan'a göndereceğiz'
Gündem

Cübbeli-sarıklı vatandaşa sokakta tehdit! 'Az kaldı sizi Arabistan'a göndereceğiz'

Yeniakit Publisher
2023-04-23 17:34:00 - 2023-04-23 17:36:59

İstanbul Fatih’te bir şahıs, sokakta gördüğü cübbe ve sarıklı bir vatandaşı, "Az kaldı sizin gibileri Arabistan'a göndereceğiz" dedi.

Kocamustafapaşa'da imamlık yaptığı öğrenilen bir kişi, İstanbul Fatih'te bir vatandaş tarafından tehdit edildi.

Vatandaş imama, "Daha modernleşmeniz uygarlaşmanız gerekiyor. Bu görünüşünüz beni taciz ediyor. Arabistan’ı hatırlatıyorsunuz." dedi.

İmamın da karşılık verdiği tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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