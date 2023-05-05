Cübbeli, İHA'lara laf eden Mansur Yavaş'a patladı: İHA'lar senin nerene girdi?

Türkiye'de seçim maratonu devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, meydanlarda vatandaşlarla buluşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte mitinglere gidiyor.

Ayrıca Millet İittifakı'nın yerli ve milli uçaklarımız olan İHA ve SİHA hakkında da bazı söylemleri var.

Bu söylemlere tepki gösteren isimlerden birisi de Cübbeli Ahmet Hoca oldu. Cübbeli, konuşmasında özellikle Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı açıklamasında Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Cübbeli konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"MHP kökenli diye Mansur Yavaş'a bir acaba koymuştuk. Şimdi ona da çarpıyı koyduk.

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İHA SİHA senin benim namusumu koruyor. Neyinden rahatsız oldun İHA'nın SİHA'nın? Sivri yerinden rahatsız olup bir yerime girecek diye mi korkuyorsun?"