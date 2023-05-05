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Siyaset Cübbeli, İHA'lara laf eden Mansur Yavaş'a patladı: İHA'lar senin nerene girdi?
Siyaset

Cübbeli, İHA'lara laf eden Mansur Yavaş'a patladı: İHA'lar senin nerene girdi?

Yeniakit Publisher
2023-05-05 12:12:00 -

Cübbeli Ahmet Hoca, yerli üretim İHA'lara laf eden Mansur Yavaş'a sert tepki gösterdi.

Türkiye'de seçim maratonu devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, meydanlarda vatandaşlarla buluşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte mitinglere gidiyor.

Ayrıca Millet İittifakı'nın yerli ve milli uçaklarımız olan İHA ve SİHA hakkında da bazı söylemleri var.

Bu söylemlere tepki gösteren isimlerden birisi de Cübbeli Ahmet Hoca oldu. Cübbeli, konuşmasında özellikle Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı açıklamasında Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Cübbeli konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"MHP kökenli diye Mansur Yavaş'a bir acaba koymuştuk. Şimdi ona da çarpıyı koyduk.
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Yorumlar

helal olsun

Dogru dedin batar bunlara

Öztürk

Yavas Türk degil bence…
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