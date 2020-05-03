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Cübbeli Ahmet Hoca’nın yaptığı konuşma tekrar gündeme geldi! Ömer Döngeloğlu ile ilgili neler demişti?

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün, koronavirüsten vefat eden ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu ile ilgili yıllar önceki konuşması gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 16:21:00 - 2020-05-03 16:29:55

Koronavirüs tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, Hakk'a yürüdü.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün koronavirüsten vefat eden ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu ile ilgili 2014 senesindeki konuşması tekrar gündeme geldi.

Cübbeli Ahmet Hoca, ‘Ömer Döngeloğlu Hoca dinlenir. Samimi anlatımı vardır. Dinlenilmesinde sakınca yoktur.’ ifadelerini kullanmıştı.

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