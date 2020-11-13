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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'nın yakınlarından Akit'e sağlık durumu açıklaması
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'nın yakınlarından Akit'e sağlık durumu açıklaması

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 21:00:00 - 2020-11-13 21:26:08
Cübbeli Ahmet Hoca'nın yakınlarından Akit'e sağlık durumu açıklaması

 Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Ahmet Mahmut Ünlü'nün kişisel twitter hesabından yapılan açıklamada Cübbeli Ahmet Hoca'nın sağlık sorunları sebebi ile bu akşam yapması gereken sohbetine katılamayacağı, "Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin genel olarak sağlığı yerindedir ancak üst damağında oluşan yaralar nedeniyle konuşmakta zorluklar çekmektedir. Bu sebepten dolayı bu akşam Lâlegül Tv / Fm'de ‘Haftanın Sohbeti’ yerine önemine binâen saat 20:45’te ‘Şifâ-i Şerîf Dersi’ yayınlanacaktır." ifadeleri ile duyurulmuştu.

'Allah sevenlerinden razı olsun'

Cübbeli Ahmet Hoca'nın sağlık durumu hakkında yeniakit.com.tr'ye konuşan yakınları, sağlığının iyiye gittiğini duyurarak, "Hocamızın sevenlerine sohbete katılamayacağını duyurmak amacıyla bir paylaşım yapmıştık. Allah razı olsun ki bize ulaşarak dualarını ilettiler. Endişelenecek bir durum yok. Şu anda istirahat halinde. Ağzındaki yaralar sebebi ile konuşmakta güçlük çekse de Hamd olsun genel sağlık durumu iyi." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

SAHAN

çok geçmiş olzun inşallah tez zamanda sağlığınıza kovuşursunuz
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