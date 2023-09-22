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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan Yavuz Sultan Selim Han mesajı! Hilafet vurgusu yaptı
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Yavuz Sultan Selim Han mesajı! Hilafet vurgusu yaptı

Yeniakit Publisher
2023-09-22 20:46:00 - 2023-09-22 20:47:47
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Yavuz Sultan Selim Han mesajı! Hilafet vurgusu yaptı

Cübbeli Ahmet Hoca, Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatının sene-i devriyesinde rahmetle yad etti.

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeler yer verdi:

Topraklarımızın bereketi olan 'Kutsal Emânetleri' Osmanlı'ya kazandıran, hılâfeti Osmanlı Devleti'ne getirerek İslâm dünyâsının tek bir çatı altında toplanmasını sağlayan, Ehl-i Sünnet îtikâdının muhâfazası uğruna ömrünü at sırtında geçiren, 8 yıla 80 yıllık hizmet sığdıran, babasından mîras aldığı toprakları 2,5 katına çıkaran, Hazreti Âişe vâlidemiz ve sahâbe efendilerimize küfreden Şiîlere karşı tereddütsüz sefere çıkan ve onları perîşân eden, denizlerin ve karaların hâkânı, iki haremin hizmetkârı Cennetmekân Yavuz Sultan Selim Hân’ı vefâtının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yâd ediyor, Ehl-i Sünnet’in muhâfazası için yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Rabbi Rahîmimizin kendisini katbekat mükâfatlandırmasını niyâz ediyorum.

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