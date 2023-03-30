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Siyaset Cübbeli Ahmet Hoca'dan Yavuz Ağıralioğlu hakkında açıklama
Siyaset

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Yavuz Ağıralioğlu hakkında açıklama

Yeniakit Publisher
2023-03-30 14:28:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Yavuz Ağıralioğlu hakkında açıklama

İYİ Parti ve Millet İttifakı'nı topa tutarak İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den tebrik geldi.

Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'den istifası ve yaptığı açıklamalar tartışılmaya devam edilirken, Cübbeli Ahmet Hoca, İYİ Parti'den istifa ettiği için Ağıralioğlu7nu tebrik etti. Cübbeli Ahmet Hoca'nın son dönemde Millet İttifakı karşıtı paylaşımlarındaki artış dikkat çekti...

Cübbeli Ahmet Hoca, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yavuz Ağıralioğlu'na destek verdi.

Cübbeli, "Yavuz Ağıralioğlu Beyefendi’nin vatan davası güderek ve teröristlerle iltisaklı kişileri reddederek partisinden ayrılması vatanını ve kutsalları önemseyen tüm milletimizi feraha boğmuştur" dedi.

HİZMETLERİNİN DEVAMINI NİYAZ EDERİM

Cübbeli Hoca mesajında, "Bundan dolayı kendisini tebrik eder, bundan sonraki hayatından aynı istikamet üzere vatanımıza ve milletimize hayırlı uzun ömürle ve sıhhat-ü âfiyetle daha nice hizmetler yapmasını Cenâb-ı Mevlâ’dan niyâz ederim." ifadelerine de yer verdi.
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