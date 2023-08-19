Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ümit Özdağ'a: Gecikmeli de olsa cennete girmene yeter!

Özdağ, Cübbeli Ahmet Hoca'nın, fakirlik-zenginlik ile ilgili sohbetini paylaştı.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın, "Fakir zenginden 500 sene evvel cennete girecek" sözlerini alıntılayan Özdağ, "Ahmet Hoca, senin 500 sene cennetin kapısında beklemeni hiç istemem. Servetini fakirlere dağıt ve 500 sene erken cennete gir. Birde sorayım, zengin şeyhler fakir müritlerinden 500 sene sonra mi cennete girecekler?" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert tepki!

Ümit Özdağ'a tokat gibi bir cevap veren Cübbeli Ahmet Hoca, şu ifadeleri kullandı:

Ey Ümit Özdağ! Benim babam 80 yılında Türkiye’nin demirinin %80’ini elinde bulunduracak derecede zengin idi. Ok Çivi markası hala birçoklarının hafızasında kazılıdır. 80 senesinde 15 yaşımdayken 80 model Mercedes’le özel şoförüm beni camilerde sohbete taşırdı. Ama 28 Şubat cuntasının marifetiyle babam iflas ettirildi. Ben de hapislere atıldım. Ama şu anda zenginlikten nasibim yoktur. Yıllardır telif ücretlerimle babamın borçlarını ödemek ve hacizlerini kaldırmakla uğraştım.

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Şu anda yüzden fazla matbu eserim bulunmaktadır. Dolayısıyla ben diğer bazı hocaların aksine bu işe zengin başladım nisbi olarak fakir bitirdim.

Benim şu anda zengin olduğuma dair elinde ne belge varsa çıkar görelim. İslamiyet'e göre herkes kendi mülkiyetinde olana göre zekat vermektedir.

Şu anda benim ve çoluk çocuğumun oturduğumuz evlerden başka gelir getiren hiçbir mal varlığım yoktur. Bu evlerin hepsi de babamın zengin zamanında alınan evlerin satılması suretiyle alınmıştır ki hangi tarihte neyin satılıp neyin alındığı tapu kayıtlarında müsecceldir. Kendi üstümde de Esenyurt’taki yüz metre arsadan başka bir tapu yoktur. Orayı da haberimiz olmadan devlet trafo kurarak bedava kullanmaktadır.

Geri kalan telif ücretleri ise bu pahalılıkta zaten başa baş denk gelmektedir. Dolayısıyla cennete ilk girenlerle birlikte girmeyi ümit ediyorum.

Ama senin Mossad’la görüşen biri olman hasebiyle dünya derin devletiyle ilişkilerinden dolayı neler kazandığın kimsenin malumu değildir. Kur’an şerîatına inanmıyorsan zaten cennete girmen söz konusu da değildir.

Ben faraza zengin olsam da yine cennete girme ümidim var. Seni de Kur’an şerîatına inanarak cennete girmeye davet ediyorum. Amelin olmasa da bu hususta sadece iman dahî gecikmeli de olsa cennete girmene yeter!