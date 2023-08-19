  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aç kalan köpekler koyun sürüsüne daldı!

Kabe'de nadir anlar! Namaz sırasında imam değişti

İsveç bu gidişle NATO'yu rüyasında görecek! Polis eşliğinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik bir saldırı daha

Bu haber Moskova'dan geliyor: İHA paniği ülkenin gündemdeydi! Bölge sakinleri, binlerce insan plazayı boşalttı

ABD Hazine Bakanlığı: SMO'nun 2 Tugayı ve Komutanlarına yaptırım yapma kararı aldılar! Çevreleri şoka uğrattı

Türkiye roketi fırlattı! Bölge halkı şoka uğradı... Öyle bir enerji üretmiş ki...

Türkiye'ye yeni bir anayasa yapmak yakışır! Bakan Tunç'tan: Türkiye'den anayasal güvence, 'Türkiye' vurgusu

Türkiye'den İHA almaları gündemdeydi! Kendi İHA'larını yapma kararı aldılar

Kazakistanlı vatandaşlara müjde: İlk nükleer enerji santralini orada resmen inşa edecek! Tarihi bilgileri yetkili isim verdi!

LGBT'li yazar 'sünneti yasaklayın' dedi! 22 çocuğun cinsiyetini ameliyatla değiştirmişlerdi!
Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ümit Özdağ'a: Gecikmeli de olsa cennete girmene yeter!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ümit Özdağ'a: Gecikmeli de olsa cennete girmene yeter!

Yeniakit Publisher
2023-08-19 03:29:00 - 2023-08-19 03:30:22
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ümit Özdağ'a: Gecikmeli de olsa cennete girmene yeter!

Irkçı Ümit Özdağ Twitter hesabından paylaştığı mesajda Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef aldı.

Özdağ, Cübbeli Ahmet Hoca'nın, fakirlik-zenginlik ile ilgili sohbetini paylaştı.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın, "Fakir zenginden 500 sene evvel cennete girecek" sözlerini alıntılayan Özdağ, "Ahmet Hoca, senin 500 sene cennetin kapısında beklemeni hiç istemem. Servetini fakirlere dağıt ve 500 sene erken cennete gir. Birde sorayım, zengin şeyhler fakir müritlerinden 500 sene sonra mi cennete girecekler?" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert tepki!

Ümit Özdağ'a tokat gibi bir cevap veren Cübbeli Ahmet Hoca, şu ifadeleri kullandı:

Ey Ümit Özdağ! Benim babam 80 yılında Türkiye’nin demirinin %80’ini elinde bulunduracak derecede zengin idi. Ok Çivi markası hala birçoklarının hafızasında kazılıdır. 80 senesinde 15 yaşımdayken 80 model Mercedes’le özel şoförüm beni camilerde sohbete taşırdı. Ama 28 Şubat cuntasının marifetiyle babam iflas ettirildi. Ben de hapislere atıldım. Ama şu anda zenginlikten nasibim yoktur. Yıllardır telif ücretlerimle babamın borçlarını ödemek ve hacizlerini kaldırmakla uğraştım.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şu anda yüzden fazla matbu eserim bulunmaktadır. Dolayısıyla ben diğer bazı hocaların aksine bu işe zengin başladım nisbi olarak fakir bitirdim.

Benim şu anda zengin olduğuma dair elinde ne belge varsa çıkar görelim. İslamiyet'e göre herkes kendi mülkiyetinde olana göre zekat vermektedir.

Şu anda benim ve çoluk çocuğumun oturduğumuz evlerden başka gelir getiren hiçbir mal varlığım yoktur. Bu evlerin hepsi de babamın zengin zamanında alınan evlerin satılması suretiyle alınmıştır ki hangi tarihte neyin satılıp neyin alındığı tapu kayıtlarında müsecceldir. Kendi üstümde de Esenyurt’taki yüz metre arsadan başka bir tapu yoktur. Orayı da haberimiz olmadan devlet trafo kurarak bedava kullanmaktadır.

Geri kalan telif ücretleri ise bu pahalılıkta zaten başa baş denk gelmektedir. Dolayısıyla cennete ilk girenlerle birlikte girmeyi ümit ediyorum.

Ama senin Mossad’la görüşen biri olman hasebiyle dünya derin devletiyle ilişkilerinden dolayı neler kazandığın kimsenin malumu değildir. Kur’an şerîatına inanmıyorsan zaten cennete girmen söz konusu da değildir.

Ben faraza zengin olsam da yine cennete girme ümidim var. Seni de Kur’an şerîatına inanarak cennete girmeye davet ediyorum. Amelin olmasa da bu hususta sadece iman dahî gecikmeli de olsa cennete girmene yeter!

Cübbeli Ahmet Hoca'dan kendisine küfreden Tanju Özcan'a olay yanıt!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan kendisine küfreden Tanju Özcan'a olay yanıt!

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan kendisine küfreden Tanju Özcan'a olay yanıt!

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil açıklaması: Fitne Çıkardığımı söyleyenler bilsinler ki...
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil açıklaması: Fitne Çıkardığımı söyleyenler bilsinler ki...

İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil açıklaması: Fitne Çıkardığımı söyleyenler bilsinler ki...

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e taziye ziyareti!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e taziye ziyareti!

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e taziye ziyareti!

Cübbeli Ahmet Hoca anlattı: Bir cini öldürdüğü için cinlerin mahkemeye çıkardığı adamın kıssası!
Cübbeli Ahmet Hoca anlattı: Bir cini öldürdüğü için cinlerin mahkemeye çıkardığı adamın kıssası!

Sosyal Medya

Cübbeli Ahmet Hoca anlattı: Bir cini öldürdüğü için cinlerin mahkemeye çıkardığı adamın kıssası!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye için uyarı resmen açıklandı! Isparta ve Burdur'da rekor sıcaklık: Ankara, İstanbul, Adana'da... Dikkat
Yaşam

Türkiye için uyarı resmen açıklandı! Isparta ve Burdur'da rekor sıcaklık: Ankara, İstanbul, Adana'da... Dikkat

Isparta ve Burdur, 16 Ağustos 2023'te tarihinin en sıcak günlerini yaşadı. Son zamanlarda Türkiye'de devam eden aşırı sıcak hava dalgasının ..
Gümrük Muhafaza ekipleri 19 milyon 100 bin adet filtre çubuk ele geçirdi
Yerel

Gümrük Muhafaza ekipleri 19 milyon 100 bin adet filtre çubuk ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin iki ayrı firmaya yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, usulsüz olarak Türkiye’ye sokulmak iste..
Kazakistanlı vatandaşlara müjde: İlk nükleer enerji santralini orada resmen inşa edecek! Tarihi bilgileri yetkili isim verdi!
Dünya

Kazakistanlı vatandaşlara müjde: İlk nükleer enerji santralini orada resmen inşa edecek! Tarihi bilgileri yetkili isim verdi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan enerjiyle ilgili yetkili isimden dikkat çeken bir açıklama geldi. Kazakistan'a enerji alanında tari..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23