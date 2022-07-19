Cübbeli Ahmet Hoca'dan TekeTek paylaşımı! 'Fatih Altaylı beyefendinin...'

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Cübbeli Ahmet Hoca, özellikle 28 Şubat sürecinden itibaren başörtülü hanımlara "fahişeler" diyerek küfreden, Refahyol Hükümeti'nin düşürülmesi sürecinde Genelkurmay Başkanlığı’nda tertiplenen brifinglerde başrolleri oynayan ve İslami değerleri sürekli olarak tahkir eden Fatih Altaylı’ya konuk olacağını duyurduktan sonra, İslami camianın tepkisini çekmişti.

'Fatih Altaylı beyefendinin...'

Twitter hesabından bir paylaşımda daha bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, Habertürk TV canlı yayınına katılacağını tekrarlayarak, "Bu akşam saat 21:00’da Habertürk TV'de Fatih Altaylı beyefendinin TekeTek programına inşâallâh konuk olacağım." dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca mesajının devamında kendisine yönelik eleştirilere şöyle cevap verdi:

Mesele sadece benim şahsımla ilgili değil, önümüzde vatanımızın ve ehli sünnetin yaşayacağı tehlikelerle ilgili bilgilendirme faaliyetidir. Ona göre tebliğ edelim.