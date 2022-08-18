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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan spa tepkisi
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan spa tepkisi

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, lüks otellerde yaptırılan spa'ya tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 01:52:00 - 2022-08-18 01:53:20

Zaman zaman yaptığı açıklamalarda gündem olan Cübbeli Ahmet Hoca'dan yine çok konuşulacak ifadeler geldi. Haftalık olarak sohbet gerçekleştiren Cübbeli Ahmet Hoca, "Müslüman kadınların Müslüman olmayan kadınların yanında örtünmesi" gerektiğini savundu.

"Göbeği ile diz kapağı arası kapalı olmalı"

Otellerdeki spa hizmetlerine dikkat çeken Ünlü, "Kadın masaja gidiyor. Spa mı diyorlar? Spa mpa... İslami otele gidiyor orada masaj yaptırıyor. Masaj yapan kadın tamam. Göbeği ile diz kapağı arası kadının da kadına haramdır. O bölgeye kadar açtırmayacak, ellettirmeyecek" dedi.

"Yanında erkek varmış gibi oturacak"

Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu noktaya gelene kadar kadın ne? Endonezyalı. Dini ne? Budist. Budist kadının veyahut da Yahudi kadının veya Hıristiyan bir kadının masör bilmem ne gibi... Keyfi işleri konuşuyoruz. Bir zaruret meselesidir doktor bakabilir. Doktor avret yerine de bakar. Müslüman kadın Müslüman kadına ancak İslamın dışındaki bir dinden kadın aynı yabancı erkek hükmündedir. Kafire kadınların yanında da erkek varmış gibi oturacak."

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Yorumlar

Mert

Yazık bunun peşinden gidenlere Mahmut Efendi Hazretleri çok sevilir idi. Bunu kendi cemaati bile sevmiyor nedeni malum

Mert

Yazık bunun peşinden gidenlere Mahmut Efendi Hazretleri çok sevilir idi. Bunu kendi cemaati bile sevmiyor nedeni malum
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