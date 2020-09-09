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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan şoke eden açıklama: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan şoke eden açıklama: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi katıldığı televizyon programında, terör sevici HDP'nin 10 tarikatla bağlantısının olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 23:06:00 -

Tekke ve Zaviyelerin kapatılması sonrası merdiven altına inan bazı kötü niyetli tarikatların İslam ülkesi Türkiye'ye verdiği zararlar saymakla bitmiyor. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi de bu tehlikeye dikkat çekerek katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var"

Terör sevici HDP hakkında gündemi sarsacak açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi, "Son aldığım bir bilgiyi paylaşayım dediniz ya merdin altı cemaatler var. HDP'nin Doğu ve Güney Doğu'da 10 tane tarikatının olduğu söyleniyor. HDP'nin 10 tane çok büyük tarikatla bağlantısı olduğuna bana yine bir İslami camianın vakıf başkanı söyledi bunu bana." diyerek terör sevici HDP'nin el altından neler çevirdiğini ortaya döktü.

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