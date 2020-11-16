Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert tepki: Allah bu zındığı paramparça eylesin
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldıran İbrahim Atabey adlı Kemalist şahısa beddua etti.
YouTube üzerinden yayın yapan İbrahim Atabey isimli aşağılık şahıs, Kur'an-ı Kerim'e, İslam'a ve Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'e alçakça saldırıda bulundu, ağzından salyalar saçarak Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırttı, tükürerek yere attı.
Büyük tepki çeken skandalın artından Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Emniyetten yapılan açıklamada, şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 adet kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya’da ikamet ettiği bildirildi ve şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı, Türkiye'ye iade sürecinin takip edildiği duyuruldu.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan beddua!
Büyük tepki çeken olaya bir tepki de, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi.
Cübbeli Ahmet Hoca, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldıran İbrahim Atabey adlı Kemalist şahısa beddua etti.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yapan Cübbeli Ahmet Hoca, şu ifadeleri kullandı:
"Kur'an-ı Kerîm'i parçalayan zındığı Allâh da paramparça eylesin! #İbrahimAtabeyTutuklansın"
İşte o tweet: