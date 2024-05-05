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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert bir açıklama daha! 'Hakkımı helal etmiyorum'
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert bir açıklama daha! 'Hakkımı helal etmiyorum'

Yeniakit Publisher
2024-05-05 23:54:00 - 2024-05-06 00:13:11

Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa Cemaati ile aralarındaki anlaşmazlıkla ilgili çok sert bir açıklama yaptı.

Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) vefatından sonra İsmailağa Heyeti ile Cübbeli Ahmet Hoca'nın birbirlerine yönelik sert açıklamaları sürüyor.

Cübbeli Ahmet Hoca, son konuşmasında yine İsmailağa Cemaati'nden "rabıta" konusunda anlaşmazlık yaşadığı isimlere tepki gösterdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, "İsmailağa Heyeti'ne hakkımı helal etmiyorum" dedi. Açıklamasının devamında ise "Ama yine de diyorum Allah onlara tövbe nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

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