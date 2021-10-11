Cübbeli Ahmet Hoca'dan önemli uyarı: Aralarında hiçbir fark yok!

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Cübbeli Ahmet Hoca, Allah'ın varlığına inanıp Peygamber'i kabul etmeyen deistle, Allah'ı inkar eden ateist arasında hiçbir fark olmadığını söyleyerek uyarıda bulundu.

'Peygamber’i aradan çıkaran Allah’ı inkar etmiştir'

Deistlikle ateistlik arasında fark olmadığını belirten Cübbeli Ahmet Hoca şöyle konuştu:

Peygamber’i aradan çıkaran Allah’ı inkar etmiştir. Hiçbir zaman deist ve ateist arasında ayrım yapmayın. Deistin de ateistin de cenaze namazı kılınmaz. Her ikisine de kız verilmez. Deist de ateist de Müslüman mezarlığına gömülmez.

'Deist ve ateist eşittir'

“Deistin, ‘Allah’a inanıyorum, Peygamber’e inanmıyorum’ demesi ‘Kur’an’a inanıyorum, hadisleri delil kabul etmiyorum.’ demesine benzer.” diyen Cübbeli Ahmet Hoca ateist ve deistin eşit olduğunu söyledi.

“Onun için böyle kademeler koymayın. Bir insan ya mü’mindir ya da müşriktir. Belediye ortada bir durak açmadı, donarsınız, ayazda kalırsınız.” diyerek nükteli konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, Kur’an-ı Kerim’den okuduğu ayetlerle de deliller getirdi.

Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de ‘Ya kafirdir ya mü’mindir’, ‘Ya şakidir ya saiddir’ buyurduğunu kaydetti.