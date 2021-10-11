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İSLAM Cübbeli Ahmet Hoca'dan önemli uyarı: Aralarında hiçbir fark yok!
İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca'dan önemli uyarı: Aralarında hiçbir fark yok!

Cübbeli Ahmet Hoca, bu haftaki sohbetinde deist ve ateist arasında bir fark olmadığını bu ikisi arasında herhangi bir ayrım yapılmaması gerektiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 18:03:00 - 2021-10-11 18:07:56

 yeniakit.com.tr 

Cübbeli Ahmet Hoca, Allah'ın varlığına inanıp Peygamber'i kabul etmeyen deistle, Allah'ı inkar eden ateist arasında hiçbir fark olmadığını söyleyerek uyarıda bulundu.

'Peygamber’i aradan çıkaran Allah’ı inkar etmiştir'

Deistlikle ateistlik arasında fark olmadığını belirten Cübbeli Ahmet Hoca şöyle konuştu:

Peygamber’i aradan çıkaran Allah’ı inkar etmiştir. Hiçbir zaman deist ve ateist arasında ayrım yapmayın. Deistin de ateistin de cenaze namazı kılınmaz. Her ikisine de kız verilmez. Deist de ateist de Müslüman mezarlığına gömülmez.

'Deist ve ateist eşittir'

“Deistin, ‘Allah’a inanıyorum, Peygamber’e inanmıyorum’ demesi ‘Kur’an’a inanıyorum, hadisleri delil kabul etmiyorum.’ demesine benzer.” diyen Cübbeli Ahmet Hoca ateist ve deistin eşit olduğunu söyledi.

“Onun için böyle kademeler koymayın. Bir insan ya mü’mindir ya da müşriktir. Belediye ortada bir durak açmadı, donarsınız, ayazda kalırsınız.” diyerek nükteli konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, Kur’an-ı Kerim’den okuduğu ayetlerle de deliller getirdi.

Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de ‘Ya kafirdir ya mü’mindir’, ‘Ya şakidir ya saiddir’ buyurduğunu kaydetti.

 

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Yorumlar

Nur Ahmet

Ahmet hocaya katılıyoruz.
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Mustafa Ege

Cübbeli; atladığın bir şey var... Bugün öyle olabilir ama yarın da mümin olabilir. Bu kitap 2 kişiye 2 şekilde indi. 1- İnanmayana veya şirk koşana inansın ve şirkten dönsün diye 2- inan da itaat etsin diye. Hep diyorum; bana gel az felsefe öğren. Hep yarım kalıyorsun değerlendirmelerinde.
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