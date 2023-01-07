Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay açıklama: Bu duayı okuyanlar evinde altın dolu küp buldu, yastıkların altında...

Medyada Cübbeli Ahmet olarak tanının Ahmet Mahmut Ünlü, çıkardığı dua kitabında yer alan "bolluk" dualarını okuyanların yastıklarının altında para bulduğunu iddia etti.

Cübbeli Ahmet Hoca, kitabındayer alan "bolluk" duasını okuyanların minderlerinin altında para bulduğunu iddia etti.

Cübbeli Ahmet, söz konusu duaları okuyanların yastıklarının, minderlerinin altında altın bulduğunu hatta, evinde altın dolu küp bulanların bile olduğunu söyledi.

Kendisinin evinde bu duaları okuyarak altın ya da para bulamadığını da söyleyen Cübbeli, "Ben bulmadım ama bunları söyleyenleri duydum" diye de ekledi.